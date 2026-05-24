Nuvali incorona Australia e Lituania Ad Apeldoorn Benzi Krumins si fermano agli ottavi
Gli australiani Hodges e Hood hanno vinto il torneo maschile del Challenge di Nuvali, battendo in rimonta gli svizzeri Heidrich e Haussener in finale. La coppia ha concluso un percorso in crescita, mentre agli ottavi si sono fermati i lituani Benzi e Krumins. La competizione si è svolta ad Apeldoorn, con le due coppie europee e australiane protagoniste.
Il torneo maschile del Challenge di Nuvali si è chiuso con il successo degli australiani HodgesHood, protagonisti di un percorso in continua crescita culminato con la vittoria in rimonta nella finale contro gli svizzeri HeidrichHaussener. Dopo aver perso il primo set 21-14, la coppia oceanica ha cambiato ritmo soprattutto dal punto di vista offensivo e al servizio, imponendosi 21-16 nel secondo parziale prima di dominare il tie-break 15-8, conquistando così il titolo filippino. Gli svizzeri avevano impressionato soprattutto nei quarti di finale, quando avevano eliminato con un netto 2-0 gli israeliani ElazarCuzmiciov, teste di serie numero uno del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Ranghieri/Alfieri out a Nuvali: australiani e austriaci fermano gli azzurri. Benzi/Krumins ko al debutto ad ApeldoornDurante il torneo Challenge a Nuvali nelle Filippine, la coppia italiana ha subito due sconfitte, eliminandosi ai sedicesimi di finale.
Ranghieri/Alfieri, che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata. Krumins/Benzi in main draw ad ApeldoornInizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione il torneo di doppio maschile.
Nuvali incorona Australia e Lituania. Ad Apeldoorn Benzi/Krumins si fermano agli ottaviIl torneo maschile del Challenge di Nuvali si è chiuso con il successo degli australiani Hodges/Hood, protagonisti di un percorso in continua crescita ... oasport.it
Ranghieri/Alfieri, che carattere! Successo al tie-break e semifinale del girone conquistata. Krumins/Benzi in main draw ad ApeldoornInizia con una vittoria e con la certezza della qualificazione alla seconda fase ad eliminazione diretta l'avventura al Challenge di Nuvali nelle ... oasport.it