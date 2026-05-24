nuvali incorona australia e lituania ad apeldoorn benzi krumins si fermano agli ottavi

Notizia in breve

Gli australiani Hodges e Hood hanno vinto il torneo maschile del Challenge di Nuvali, battendo in rimonta gli svizzeri Heidrich e Haussener in finale. La coppia ha concluso un percorso in crescita, mentre agli ottavi si sono fermati i lituani Benzi e Krumins. La competizione si è svolta ad Apeldoorn, con le due coppie europee e australiane protagoniste.