Nuovo portale per il turismo | La strategia

Notizia in breve

È stato lanciato il nuovo portale turistico di Casciana Terme Lari. La piattaforma online mira a promuovere il territorio e fornire informazioni su attrazioni, eventi e servizi locali. È accessibile all’indirizzo www. La versione aggiornata del sito sostituisce quella precedente e offre contenuti più dettagliati e aggiornati per i visitatori. La pubblicazione avviene in un momento di attenzione crescente al turismo digitale e alla promozione locale.