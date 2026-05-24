Nuovo portale per il turismo | La strategia

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato lanciato il nuovo portale turistico di Casciana Terme Lari. La piattaforma online mira a promuovere il territorio e fornire informazioni su attrazioni, eventi e servizi locali. È accessibile all’indirizzo www. La versione aggiornata del sito sostituisce quella precedente e offre contenuti più dettagliati e aggiornati per i visitatori. La pubblicazione avviene in un momento di attenzione crescente al turismo digitale e alla promozione locale.

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Una spinta alla promozione del territorio. È online la nuova versione del portale turistico di Casciana Terme Lari: www.visitcascianatermelari.it, la nuova piattaforma digitale dedicata alla valorizzazione del territorio. Il progetto nasce nell’ambito della nuova strategia di marketing territoriale finanziata dalla Regione tramite il progetto di promozione del termalismo, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento turistico attraverso una proposta più contemporanea, integrata e coordinata con i principali strumenti di promozione della Toscana. Visit Casciana Terme Lari non è soltanto un sito web turistico, ma un vero progetto.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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