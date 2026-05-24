Un nuovo ponte è stato inaugurato in memoria di Genny B. Marsili. La cerimonia ha coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti locali. Il ponte è stato realizzato con materiali sostenibili e dedicato alla memoria del giovane. È stato posto un pannello commemorativo con il suo nome. La struttura collega due quartieri e sarà aperta al traffico pedonale e veicolare. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità e familiari.

Una storia straordinaria che diventa ricordo, memoria, impegno e storia: la classe 2T dell’IIS “Carrara - Nottolini - Busdraghi”, nell’ambito del contest Nomina, un nome per il nuovo ponte, promosso dalla Provincia di Lucca per individuare il nome del nuovo ponte sul Serchio, ha proposto il nome di Genny Bibolotti Marsili. Il 12 agosto 1944 le SS hanno compiuto il massacro di Sant’Anna di Stazzema uccidendo e poi dando alle fiamme 560 persone di tutte le età. Genny Bibolotti Marsili aveva 23 anni, venne presa e condotta in una stalla (poi data alle fiamme) con suo figlio, in località Vaccareccia. Sebbene ferita, si sfilò da un piede lo zoccolo e lo scagliò con forza sul volto del tedesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo ponte in ricordo di Genny B. Marsili

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