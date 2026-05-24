Nuovo caso di hantavirus confermato l'Oms | Stiamo monitorando più 600 persone in 30 Paesi

È stato confermato un nuovo caso di hantavirus, portando il totale dei casi collegati al focolaio sulla nave da crociera MV Hondius a 12. L'Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando oltre 600 persone in 30 Paesi. Finora, sono stati identificati casi in diversi stati, e il numero complessivo di infezioni confermate è aumentato di uno rispetto a precedenti comunicazioni. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie internazionali.

Il numero complessivo dei casi confermati di hantavirus collegati al focolaio sviluppatosi sulla nave da crociera MV Hondius è salito a 12. Il nuovo caso confermato dall'Oms è un membro dell'equipaggio e si trova in isolamento nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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New Case of Hantavirus Confirmed

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