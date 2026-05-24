nuovo allenatore del napoli possibile asso nella manica di adl

Dopo l’addio di Conte, il presidente del Napoli sta valutando un nuovo allenatore. La decisione si inserisce nel tentativo di rinforzare la squadra per la prossima stagione. Non sono stati ancora annunciati nomi ufficiali, ma si continua a seguire la situazione. La scelta del nuovo tecnico resta in fase di definizione, con diverse opzioni sul tavolo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Con l’addio di Antonio Conte, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis valuta il possibile allenatore a cui affidare la panchina azzurra. Come evidenzia Il Corriere della Sera, il Napoli deve ripartire con un progetto rivisitato e un allenatore capace di dare garanzie. Sarri sembra ormai diretto verso l’Atalanta, Allegri potrebbe restare al Milan, mentre De Laurentiis avrebbe ripreso quota l’idea Vincenzo Italiano. Tra i nomi monitorati anche Fabio Grosso. Il quotidiano invita però a non escludere sorprese: De Laurentiis potrebbe avere un asso nella manica e non vuole ripetere gli errori dell’anno post-scudetto di Spalletti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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