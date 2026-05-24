Nuovi sindaci e consiglieri | l' affluenza a mezzogiorno forte calo a Mesagne

Alle urne per eleggere nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali di cinque comuni della provincia di Brindisi, con l’affluenza alle ore 12 che ha registrato un calo rispetto alle precedenti consultazioni. In uno dei centri, si è verificato un forte calo di votanti rispetto alle elezioni passate. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore 23. Seguono i risultati definitivi.

Si torna alle urne per l'elezione dei nuovi sindaci e il rinnovo dei consiglio comunali di cinque comuni della provincia di Brindisi. Si tratta di Mesagne, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Latiano e Ceglie Messapica. I seggi, aperti dalle ore 7 di domani (domenica 24 maggio), chiuderanno alle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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