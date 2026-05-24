nuovi campetti al parco don pasotti

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo campo da basket nel parco Don Pasotti, con un torneo 3 contro 3 tra le squadre della Bsl. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale delle aree sportive rinnovate all’interno dell’area verde alla Cicogna. Il restyling delle strutture sportive è stato completato prima di questa iniziativa. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti delle squadre di basket, che hanno giocato sul nuovo campo. La modifica riguarda le strutture di diverse aree del parco.