Nuovi campetti al parco Don Pasotti
È stato inaugurato un nuovo campo da basket nel parco Don Pasotti, con un torneo 3 contro 3 tra le squadre della Bsl. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale delle aree sportive rinnovate all’interno dell’area verde alla Cicogna. Il restyling delle strutture sportive è stato completato prima di questa iniziativa. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti delle squadre di basket, che hanno giocato sul nuovo campo. La modifica riguarda le strutture di diverse aree del parco.
Parco Don Pasotti, presentato il nuovo campo da basket con un torneo 3vs3 con le squadre della Bsl per inaugurare il restyling delle aree sportive all’interno dell’area verde alla Cicogna. Il nuovo campo da basket del parco Don Pasotti è stato ufficialmente presentato nel pomeriggio di giovedì, alla comunità della Cicogna, con un torneo 3vs3 che ha visto protagoniste le squadre della Bsl, capaci di animare il playground con partite cariche di entusiasmo e partecipazione. L’iniziativa, promossa dai Centri Giovanili di San Lazzaro in collaborazione con Open Group, è stata l’occasione per restituire simbolicamente al quartiere uno spazio sportivo rinnovato e più accogliente, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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