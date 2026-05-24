Shein, azienda cinese specializzata in moda fast fashion, ha annunciato l’acquisizione di Everlane, società statunitense nota per la sostenibilità e la trasparenza nella filiera produttiva. La transazione prevede che Shein diventi proprietaria del marchio americano. La comunicazione ufficiale della società americana conferma l’accordo e la cessione del controllo. Non sono stati resi noti dettagli economici dell’operazione.

Il brand di capi ultra fast fashion Shein acquisirà l’azienda statunitense Everlane. Lo annuncia la stessa società americana, che parla dell’accordo attribuendo alla società di fast fashion la proprietà di un brand noto per la sostenibilità e la trasparenza della filiera. Il brand resterà comunque indipendente, come ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato Alfred Chang. Che ha aggiunto, inoltre, che il marchio manterrà i propri impegni in materia di sostenibilità, mentre grazie all’accordo punta a espandere la propria presenza su scala globale. L’americana Everlane verrà acquisita da Shein. Sempre stando a quanto riportato dalle due parti, Shein ha a lungo ammirato Everlane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovi affari per Shein: il colosso cinese compra l’americana Everlane

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