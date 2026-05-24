Nuove indicazioni nazionali primo ciclo | come progettare il curricolo 2026 Il manuale operativo Non multa sed multum

Un manuale operativo intitolato “Non multa, sed multum” guida dirigenti, funzioni strumentali e docenti nella progettazione del curricolo 2026. Include le Indicazioni Nazionali 2025, il curricolo verticale, i nuclei fondanti, le conoscenze essenziali, la valutazione e il DigComp 3. È stato pubblicato come strumento di riferimento per l’attuazione delle nuove indicazioni nazionali del primo ciclo.

Un manuale da scrivania per dirigenti, funzioni strumentali e docenti: dalle Indicazioni Nazionali 2025 al curricolo verticale, con nuclei fondanti, conoscenze essenziali, valutazione, DigComp 3.0 e strumenti operativi. Accanto al Volume 1 è disponibile anche il Volume 2. Come si traducono davvero le Indicazioni Nazionali 2025 nel lavoro quotidiano di un Istituto Comprensivo? Da questa domanda nasce Non multa, sed multum. Manuale operativo per progettare il curricolo nel primo ciclo alla luce delle Indicazioni nazionali 2025 (e del DigComp 3.0), il nuovo volume di Alfonso D’Ambrosio, pensato per accompagnare scuole, dirigenti, funzioni strumentali, coordinatori, staff e docenti nella progettazione di un curricolo più essenziale, leggibile e sostenibile. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2025

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