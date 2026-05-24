Nuova Gioventù Balnea un successo il corso base di informatica per la terza età
Il corso base di informatica per la terza età promosso da Nuova Gioventù Balnea APS sta registrando un numero crescente di iscrizioni. La partecipazione di anziani interessati ad avvicinarsi al mondo digitale continua a salire, dimostrando l’interesse verso l’apprendimento delle competenze informatiche. La formazione si svolge con successo, coinvolgendo un numero sempre più ampio di persone appartenenti alla fascia più anziana della popolazione.
Prosegue con grande successo il corso base di informatica per la terza età promosso da Nuova Gioventù Balnea APS, con un numero sempre crescente di richieste di partecipazione da parte di desiderosi di avvicinarsi al mondo digitale.Le lezioni, tenute dal dottore Giovanni Santaniello presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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