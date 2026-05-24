Nuova Gioventù Balnea un successo il corso base di informatica per la terza età

Prosegue con grande successo il corso base di informatica per la terza età promosso da Nuova Gioventù Balnea APS, con un numero sempre crescente di richieste di partecipazione da parte di desiderosi di avvicinarsi al mondo digitale.Le lezioni, tenute dal dottore Giovanni Santaniello presso la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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