Numeri record per la Festa dello Sport 2026 | più di 150mila presenze

L'edizione numero 22 della Festa dello Sport ha registrato oltre 150.000 presenze, un record di partecipanti. La manifestazione, organizzata dal Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport, ha avuto il patrocinio di enti pubblici e privati, tra cui Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Università di Genova e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

Si chiude con numeri da record l’edizione numero 22 della Festa dello Sport, realizzata dal Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Coni, Sport e Salute, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.Oltre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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COM RECORDE DE ATLETAS, FESTA DO FUTEBOL FEMININO NO PORTO FOI UM GRANDE SUCESSO!

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