Null Island l'isola dell'Atlantico che esiste solo su Google Maps

Null Island compare sulle mappe e ha coordinate precise nell’Oceano Atlantico, ma non esiste nella realtà. Nata da errori di geolocalizzazione trasformati in fenomeno culturale, è diventata l’isola fantasma più celebre del web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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10 Most Isolated Places in the UK

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Chi vuole fare un viaggio su Null Island?Chiunque pensasse che Null Island fosse uno scherzo dovrà ricredersi, perché quest’isola esiste davvero ed è situata nell’intersezione del primo meridiano della Terra e l’equatore. E se volete ... tecnoandroid.it

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