Il senatore ha proposto un possibile referendum sul nucleare. In seguito, ha chiarito che si tratta solo di un’ipotesi e non di una proposta ufficiale. La legge delega sull’energia potrebbe influenzare il mix energetico italiano, ma non sono state confermate modifiche immediate. La polemica si è scatenata dopo le dichiarazioni initiali, poi rettificate dallo stesso senatore. La discussione riguarda principalmente il futuro delle fonti energetiche nel paese.

? Punti chiave Come cambierà il mix energetico italiano con la nuova legge delega?. Perché il governo ha dovuto rettificare le parole di Ciriani?. Chi guiderà la raccolta firme per bloccare il ritorno all'atomo?. Quali sono le reali conseguenze della strategia energetica proposta da Meloni?.? In Breve Governo punta a legge delega entro la fine dell'estate per il nucleare.. Costituzionalista Giovanni Guzzetta aveva previsto lo smantellamento degli impianti attuali.. Opposizioni Avs, Pd e Movimento 5 Stelle contestano la scelta tecnologica.. Il ministro ha parlato durante il Festival dell'economia di Trento..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, Ciriani ipotizza un referendum: polemica e poi rettifica

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