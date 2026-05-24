La finale dei playoff di League Two tra Notts County e Salford City si giocherà lunedì 25 maggio 2026 alle 16:00. La partita si svolgerà nel pomeriggio a causa del Spring Bank Holiday nel Regno Unito, che cade lo stesso giorno. L’orario insolito è stato deciso per rispettare la festività nazionale. Nessuna variazione è stata comunicata rispetto alla data e all’ora stabilite. La partita si terrà in un impianto ancora da definire.

Lo strano orario pomeridiano di questa finale dei playoff di League Two tra Notts County e Salford City è dovuto al fatto che il 25 maggio nel Regno Unito è giorno di festa, per la precisione lo Spring Bank Holiday. Come è noto, il Notts County, il club calcistico professionistico più antico del mondo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Notts County-Salford City (lunedì 25 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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