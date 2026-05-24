Notte dei Musei edizione da record | 80mila le presenze registrate

Nella notte dei Musei del 2026 si sono registrate circa 80mila presenze, superando le 78mila del 2025 e le 73mila del 2024. Questa edizione ha coinvolto un numero maggiore di eventi rispetto alle precedenti.

Erano state 73mila le presenze nel 2024 e 78mila quelle del 2025. L’edizione del 2026 quindi, essendo riuscita a coinvolgere circa 80mila cittadini, è stata la Notte dei Musei dei record, anche per l’incremento degli eventi organizzati.La cultura che emoziona“È una risposta entusiasta quella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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