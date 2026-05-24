Norcia ritrova il suo Teatro Civico | dopo il sisma del 2016 la rinascita tra mecenatismo e cultura

Notizia in breve

Il Teatro Civico di Norcia è stato riaperto dopo i lavori di recupero iniziati in seguito al terremoto del 2016. La cerimonia di restituzione si è svolta oggi, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, cittadini e mecenati che hanno contribuito alla ricostruzione. I lavori hanno riguardato il ripristino strutturale e degli interni, rendendo nuovamente accessibile il teatro. La riapertura segna il ritorno di uno spazio culturale fondamentale per la comunità locale.