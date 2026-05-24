Una donna di 57 anni ha avuto un episodio di overdose davanti alle sue nipotine di 10 anni. In seguito, il Tribunale per i minori di Firenze ha disposto l’allontanamento della madre e delle bambine. La decisione è stata presa per tutelare le minori dopo quanto accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della donna o sulle cause dell’overdose.

FIRENZE – E’ finita in overdose, la nonna, una donna di 57 anni, di fronte alle nipotine di 10 anni. Per questo il Tribunale per i minori di Firenze ha deciso di accelerare drasticamente i provvedimenti a tutela delle minori. Le piccole si sono ritrovate testimoni inconsapevoli di un malore provocato dalla droga che ha messo in serio pericolo la vita della nonna. Una vicenda delicata, segnata da disagio sociale, fragilità economica e rapporti familiari ormai compromessi, che ha spinto il giudice minorile a disporre il trasferimento della madre e delle duefiglie in una comunità protetta. Contestualmente, il nucleo familiare è stato affidato ai servizi sociali per avviare un percorso di sostegno e monitoraggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nonna in overdose davanti alle nipotine: Tribunale dei minori allontana madre e figlie

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