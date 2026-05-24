Il team principal Mercedes ha adottato una strategia aggressiva per gestire le tensioni tra i piloti, con mosse al limite in pista, proteste via radio e risposte rapide alle situazioni. Le dinamiche tra Kimi e Russell sono state caratterizzate da comportamenti intensi, con interventi mirati per mantenere l'ordine e l’efficienza del team. La comunicazione tra i piloti e i responsabili è stata frequente, con l’obiettivo di evitare escalation o conflitti durante le gare.

A guardarli bene, mentre battagliano in pista con la durezza di chi non vuole lasciare al proprio compagno neanche le briciole, sembra di assistere a un film già visto. Due Frecce d’argento che guidano la classifica al volante di una Mercedes dominante, due piloti in due fasi molto diverse delle rispettive carriere che corrono con l’obiettivo di vincere il titolo iridato. A separarli, nel ruolo di arbitro, un Toto Wolff duro nei modi e solido nella sua posizione di leader. Solo che questa volta, tra le curve di una stagione di Formula 1 ancora tutta da vivere, non ci sono Lewis Hamilton e Nico Rosberg in macchina, e questo campionato non è quello del 2016, passato alla storia per la rivalità fratricida della Stella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non voglio una guerra stile Star Wars": la strategia di Toto Wolff per gestire Kimi e Russell

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