Al termine della partita tra Napoli e Udinese, l’allenatore del Napoli lascerà la guida della squadra. La partita segna la fine di un ciclo per il club, con altri tre giocatori che lasceranno la squadra al termine della stagione. La decisione è definitiva e non ci sono indicazioni di cambiamenti improvvisi. La sfida di oggi rappresenta l’ultimo impegno ufficiale sotto questa gestione.

Napoli-Udinese chiude un ciclo: Antonio Conte lascerà la panchina azzurra al termine della sfida odierna, salvo colpi di scena clamorosi. Con lui, almeno altri tre protagonisti dei successi recenti. Conte: addio dopo due anni. La partita di oggi contro l’Udinese rappresenta il capitolo finale di una storia lunga due stagioni. Antonio Conte ha deciso di chiudere la sua avventura sulla panchina azzurra, una scelta che arriva dopo aver riportato il club in competizione dopo l’anno di transizione. Il tecnico leccese non continuerà oltre questa domenica, a meno di sviluppi imprevisti che al momento nessuno intravede all’orizzonte. Anguissa, Juan Jesus e Lukaku: giornata di addii. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Non solo Conte: per altri tre giocatori sarà l’ultima al Napoli

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Milan Flash - È giunta l'ora di guardarsi le spalle

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