Ainett Stephens ha parlato della scomparsa della madre e della sorella, avvenuta nel 2004 in Venezuela, e di non avere più speranze di ritrovarle. Durante un'intervista al Corriere della Sera, la modella ha descritto il dolore legato a questa perdita e il fatto che le due donne siano state rapite e mai più ritrovate. La sua testimonianza si concentra su questa vicenda personale senza ulteriori dettagli.

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, Ainett Stephens ha raccontato non solo la sua carriera e le sue origini, ma anche uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la scomparsa della madre e della sorella, rapite in Venezuela nel 2004 e mai più ritrovate. La modella, diventata popolare in Italia come Gatta Nera nel programma Il mercante in fiera, condotto da Pino Insegno, è tornata a parlare del suo Paese d’origine e del contesto politico che lo attraversa da anni. Nata in Venezuela, “di fronte ai Caraibi”, in una famiglia con otto figli – ha ricordato un’infanzia segnata da genitori molto diversi ma entrambi legati alla cultura: il padre insegnante di fisica, chimica, matematica e inglese, la madre venditrice di elettrodomestici usati e scultrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non ho più speranze”: Ainett Stephens rompe il silenzio sulla scomparsa della madre e della sorella

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