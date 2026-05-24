Il tribunale di Reggio ha assolto un uomo di 44 anni, napoletano e incensurato, dall’accusa di frode informatica nei confronti di un 50enne reggiano. La decisione è stata presa per mancanza di prove che collegassero l’imputato al reato. Il processo si è concluso con un’archiviazione, senza condanna.

Assolto per mancanze di prove. Si è concluso così, in tribunale a Reggio, il processo a carico di un 44enne napoletano, incensurato, finito alla sbarra con l’accusa di frode informatica ai danni di un 50enne reggiano. La pm Laura Piemonti aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione, pena non sospesa, oltre a 800 euro di multa. Ma il giudice Greta Iori ha accolto la richiesta di assoluzione dell’avvocato difensore Ernesto D’Andrea (foto) perché, richiamando alcune sentenze di Cassazione, "la responsabilità del titolare del conto destinatario dei bonifici fraudolenti richiede la prova di un suo consapevole inserimento nel meccanismo illecito, non potendo essere desunta dalla mera intestazione del conto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non ci sono prove che sia il colpevole di frode informatica. Assolto un 44enne

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