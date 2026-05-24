In Puglia, magistrati e forze dell'ordine si trovano senza un piano strutturato per contrastare la mafia locale, che dimostra di riorganizzarsi e rafforzarsi. Le forze dell'ordine segnalano un aumento delle attività criminali e una capacità di ridefinire i propri equilibri, rendendo più difficile l'intervento delle autorità. La mancanza di strategie coordinate viene evidenziata come un problema evidente, lasciando i professionisti senza strumenti adeguati per affrontare le evoluzioni della criminalità organizzata nella regione.

di Mario Della Cioppa* In Puglia emergono sempre più segnali che i magistrati descrivono come un ulteriore salto di qualità di una criminalità capace di ridefinire continuamente i propri equilibri. Quando in Capitanata vi fu la cosiddetta strage di San Marco in Lamis, il governo comprese che non servivano mere dichiarazioni ma fornire sostegno reale a magistratura e polizia. Da poco Questore a Foggia, al Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 10 agosto 2017, illustrammo ai vertici nazionali ciò che serviva e fummo ascoltati. A quella riunione non seguirono slogan ma rinforzi, investigatori di qualità e supporto logistico. Si sviluppò un vero intervento di sistema grazie al contributo senza precedenti dell’allora Ministro dell’Interno e dell’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non c’è un piano per contrastare la mafia pugliese: magistrati e agenti sono soli

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