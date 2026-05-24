Una cena organizzata da un gruppo di tifosi dello Spezia 1906 ha preso una posizione pubblica di sostegno alla squadra, affermando che resteranno fedeli anche in Serie C. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i social media e include un messaggio di solidarietà alla società. L'evento si è svolto senza variazioni nel programma e ha visto la partecipazione di numerosi supporter. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali controversie o reazioni è stato comunicato.

"La fede non retrocede, noi saremo sempre al fianco dello Spezia 1906, anche in Serie C". Pur provati dalla dolorosissima retrocessione della loro squadra del cuore in terza serie, i supporter appartenenti al gruppo ‘Noi Sonà per le Aquile’ si sono ritrovati a cena, venerdì sera, per la tradizionale rimpatriata di fine campionato. Il clamoroso passo indietro dello Spezia in Serie C non ha intaccato minimamente la passione per i colori bianchi dei fedelissimi, uniti da un solido e antico legame di amicizia, per alcuni risalente all’ex mitico gruppo Elegante. Questi i partecipanti alla serata: Mauro Lulli, Stefano Chiocca, Niki Maccione,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Noi Sonà per le Aquile’, la cena non ammette deroghe

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