A Noale sono stati stanziati 968.200 euro provenienti da nuovi investimenti. La cifra sarà impiegata per finanziare opere e servizi nel territorio. Sono previste risorse specifiche per migliorare il decoro in diverse aree della città. I fondi saranno distribuiti secondo priorità definite dall'amministrazione comunale, senza dettagli su progetti specifici o tempistiche precise. La ripartizione mira a interventi su infrastrutture e spazi pubblici.

? Punti chiave Come verranno utilizzati i 968.200 euro per il territorio?. Quali aree di Noale riceveranno i nuovi fondi per il decoro?. Perché il Comune riesce a pagare i fornitori in soli 7 giorni?. Cosa cambierà per i parchi e il campo da calcio cittadino?.? In Breve Avanzo complessivo di 2.193.724,81 euro con oltre 1,2 milioni di cassa libera.. 345.000 euro per cimiteri di Noale e Briana e 110.000 per via De Pol.. Pagamento fornitori mediamente in 7 giorni contro i 30 previsti dalla normativa.. 120.000 euro destinati a progettazione per intercettare fondi PNRR ed enti sovracomunali.. A Noale, il sindaco Stefano Sorino ha presentato i dati del Rendiconto 2025 che mostrano un incremento quasi di dieci volte della spesa per le opere pubbliche rispetto ai periodi precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noale: quasi 1 milione per opere e servizi con nuovi investimenti

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