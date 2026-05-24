Niente soggiorni gratis in cambio di contenuti sui social | la stretta di Bali contro influencer e content creator scrocconi

Le autorità di Bali hanno annunciato una nuova normativa che vieta soggiorni gratuiti in cambio di contenuti sui social media. La misura mira a contrastare le pratiche di influencer e content creator che ricevono alloggi senza pagare, in cambio di promozioni online. La regolamentazione si applica a chi soggiorna sull’isola con contratti di ospitalità che prevedono scambi di questo tipo. Le autorità intendono rafforzare le verifiche e applicare sanzioni a chi viola le nuove norme.

Arriva la stretta a Bali per influencer e nomadi digitali. Nelle ultime settimane, le autorità locali hanno intensificato i controlli sugli attività stranieri che entrano sull’isola con un visto turistico e si mettono a creare contenuti o pubblicare materiale monetizzato e promozionale senza avere un permesso di lavoro valido. La legge indonesiana prevede, infatti, che anche le collaborazioni prive di un compenso diretto sono considerate a tutti gli effetti lavoro, purché generino un guadagno economico. La stretta su influencer e content creator. La stretta rischia di abbattersi soprattutto su chi gode di soggiorni gratuiti in cambio di contenuti promozionali sui propri canali social. 🔗 Leggi su Open.online

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