Nico Paz Caressa | È stato duro Fabregas con Zanetti Zazzaroni replica | Se lo tiene

Da internews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fabio Caressa ha commentato che Fabregas è stato duro con Zanetti, mentre Ivan Zazzaroni ha risposto dicendo che se lo tiene. Nico Paz è al centro di discussioni attorno a questa vicenda, che coinvolge anche commentatori sportivi.

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di Stefano Cori Nico Paz è un nome che sta facendo discutere in questi giorni, della questione ne hanno parlato anche Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. Venerdì Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare Cremonese-Como ultima giornata di campionato. L’allenatore spagnolo ha usato termini duri nei confronti di Javier Zanetti sottolineando come Nico Paz non andrà mai all’Inter! Secondo Fabregas o andrà al Real Madrid o resterà al Como. Della questione ne hanno parlato nel corso della loro trasmissione a Radio Deejay Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Questo il loro scambio: «È stato molto duro Fabregas con Zanetti», ha detto Fabio Caressa a proposito delle parole del tecnico spagnolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Nico Paz, Caressa: «È stato duro Fabregas con Zanetti». Zazzaroni replica: «Se lo tiene»
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