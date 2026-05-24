Niccolò gelatiere da record Porta Peccioli al festival delle eccellenze di Sherbeth

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gelatiere di Peccioli ha stabilito un record durante il festival Sherbeth, dedicato alle eccellenze del gelato artigianale. La sua creazione è stata riconosciuta per le dimensioni o la complessità, attirando l'attenzione degli organizzatori e del pubblico internazionale. L’evento si svolge ogni anno e mette in mostra le capacità di maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo. La partecipazione di Peccioli si inserisce tra le tappe principali di questa rassegna dedicata alla tradizione e all’innovazione del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Peccioli torna protagonista sulla scena internazionale del gelato artigianale grazie a Niccolò Donati, giovane gelatiere pecciolese selezionato per il secondo anno consecutivo a Sherbeth Festival, tra i più importanti eventi mondiali dedicati al gelato artigianale, Palermo dal 13 al 16 novembre 2026. La manifestazione riunisce ogni anno maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo: per l’edizione 2026 sono stati selezionati professionisti arrivati da sei continenti — Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord e Sud America — dopo centinaia di candidature internazionali. Classe 1997, pecciolese, Niccolò ha iniziato il percorso nel mondo del gelato artigianale a 22 anni, trasformando una passione in un progetto personale fondato su ricerca, qualità delle materie prime e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

niccol242 gelatiere da record porta peccioli al festival delle eccellenze di sherbeth
© Lanazione.it - Niccolò gelatiere da record. Porta Peccioli al festival delle eccellenze di Sherbeth
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

"Porchettiamo", il Festival delle Porchette d’Italia: le eccellenze del Lazio protagonisteDal 22 al 24 maggio si terrà a Todi la sedicesima edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia.

Agroalimentare italiano, l’export è da record: 72,4 miliardi. Lollobrigida: a Tuttofood in vetrina le nostre eccellenzeL’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 72,4 miliardi di euro, un nuovo record storico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web