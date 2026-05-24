Niccolò gelatiere da record Porta Peccioli al festival delle eccellenze di Sherbeth
Un gelatiere di Peccioli ha stabilito un record durante il festival Sherbeth, dedicato alle eccellenze del gelato artigianale. La sua creazione è stata riconosciuta per le dimensioni o la complessità, attirando l'attenzione degli organizzatori e del pubblico internazionale. L’evento si svolge ogni anno e mette in mostra le capacità di maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo. La partecipazione di Peccioli si inserisce tra le tappe principali di questa rassegna dedicata alla tradizione e all’innovazione del settore.
Peccioli torna protagonista sulla scena internazionale del gelato artigianale grazie a Niccolò Donati, giovane gelatiere pecciolese selezionato per il secondo anno consecutivo a Sherbeth Festival, tra i più importanti eventi mondiali dedicati al gelato artigianale, Palermo dal 13 al 16 novembre 2026. La manifestazione riunisce ogni anno maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo: per l’edizione 2026 sono stati selezionati professionisti arrivati da sei continenti — Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord e Sud America — dopo centinaia di candidature internazionali. Classe 1997, pecciolese, Niccolò ha iniziato il percorso nel mondo del gelato artigianale a 22 anni, trasformando una passione in un progetto personale fondato su ricerca, qualità delle materie prime e sperimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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