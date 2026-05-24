Niccolò gelatiere da record Porta Peccioli al festival delle eccellenze di Sherbeth

Notizia in breve

Un gelatiere di Peccioli ha stabilito un record durante il festival Sherbeth, dedicato alle eccellenze del gelato artigianale. La sua creazione è stata riconosciuta per le dimensioni o la complessità, attirando l'attenzione degli organizzatori e del pubblico internazionale. L’evento si svolge ogni anno e mette in mostra le capacità di maestri gelatieri provenienti da tutto il mondo. La partecipazione di Peccioli si inserisce tra le tappe principali di questa rassegna dedicata alla tradizione e all’innovazione del settore.