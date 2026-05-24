Niall Horan non parteciperà al matrimonio tra Harry Styles e Zoë Kravitz. L’ex componente dei One Direction non sarà presente tra gli invitati all’evento. La cerimonia si terrà prossimamente e, al momento, non sono state fornite motivazioni ufficiali sulla sua assenza. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla lista degli invitati o alle ragioni di questa decisione.

I due intervistatori erano visibilmente elettrizzati e incuriositi, convinti che l’artista stesse facendo riferimento alle nozze dell’ex collega nei One Direction. Hanno quindi incalzato chiedendo dettagli sulle tempistiche. A quel punto, però, Niall ha colto il motivo dell’insistenza: «Ah, no no no. Sono solo dei miei amici» e ha aggiunto: «Non ci vado, se è questo che state chiedendo. Sono un uomo impegnato». Il web si è immediatamente diviso: c’è chi crede che i rapporti tra Niall e Harry non siano più così stretti dopo la separazione della band e ipotizza persino che Horan non abbia ricevuto alcun invito; altri, invece, lasciano spazio a un barlume di speranza, scrivendo: «Magari non aveva capito che si stesse parlando di Harry, forse pensava ad altri matrimoni celebri in arrivo, tipo quello di Taylor Swift». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niall Horan non andrà al matrimonio di Harry Styles?

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Niall Horan WON'T Go to Harry Styles and Zoë Kravitzs Wedding

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