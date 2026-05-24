New Basket | la leva under 13 Nba junior raggiunge le finali nazionali

Da brindisireport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra under 13 Nba Junior di New Basket si è qualificata alle finali nazionali, raggiungendo un traguardo importante per il settore giovanile. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale dell’Under 17 Eccellenza, il club brindisino può continuare a festeggiare i successi di questa stagione. La qualificazione alle finali nazionali rappresenta un risultato di rilievo, che si aggiunge alle altre soddisfazioni ottenute dalla formazione giovanile.

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BRINDISI - Dopo le grandi soddisfazioni ottenute dalla storica qualificazione ai quarti di finale dell'Under 17 Eccellenza, tra le migliori otto squadre d'Italia, il settore giovanile Valtur Brindisi può continuare a festeggiare e rendere questa stagione sportiva ancor più ricca di record, tanto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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