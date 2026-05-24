Neutralizzato l'arrivo del Giro d'Italia a Milano | distacchi annullati per motivi di sicurezza

Gli ultimi 16 chilometri della quindicesima tappa del Giro d'Italia sono stati neutralizzati per motivi di sicurezza, cancellando i distacchi tra i ciclisti. Di conseguenza, la vittoria di Lavik non sarà valida per la classifica generale. La neutralizzazione ha impedito di determinare eventuali differenze di tempo tra i corridori negli ultimi tratti di gara. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e ha influenzato il risultato finale della tappa.

La vittoria di Lavik nella quindicesima tappa del Giro d'Italia non conterà per la classifica generale: gli ultimi 16 chilometri sono stati neutalizzati per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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