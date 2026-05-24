Ieri sera, il primo ministro israeliano ha avuto un colloquio con il presidente degli Stati Uniti. Durante la conversazione, hanno discusso del memorandum d'intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz e delle prossime trattative sul programma nucleare iraniano. Il primo ministro ha affermato che l'Iran non otterrà l'arma nucleare.

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Ieri sera ho parlato con il presidente Usa Donald Trump del memorandum d'intesa per riaprire lo Stretto di Hormuz e delle imminenti trattative verso un accordo finale sul programma nucleare iraniano. Ho espresso la mia profonda gratitudine al presidente Trump per il suo impegno incrollabile nella sicurezza di Israele”. Lo ha scritto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, su X. “Il presidente Trump e io siamo d'accordo che qualsiasi accordo finale con l'Iran debba eliminare il pericolo nucleare. Ciò significa smantellare i siti di arricchimento nucleare dell'Iran e rimuovere il suo materiale nucleare arricchito dal suo territorio”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu “Ho parlato con Trump, l'Iran non avrà l'arma nucleare”

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Netanyahu VOWS TO DEFY Trumps Iran Ceasefire FINGER ON TRIGGER: Shocking Declaration | Watch

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