Nessun margine d’errore | pranzi di mercato lotta Champions e le probabili formazioni di Milan-Cagliari

Un pranzo tra un dirigente, un giocatore e un rappresentante si è svolto recentemente, attirando l’attenzione. Nel frattempo, si sono intensificate le sfide per qualificarsi in Champions League e sono emerse le probabili formazioni per la partita tra Milan e Cagliari. Questi eventi sono stati confermati e riportati dai media sportivi nelle ultime ore.

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2026, il Milan si gioca l'intera stagione. Alle 20:45 i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Cagliari, una sfida decisiva per blindare la qualificazione in Champions League, che adesso dista soltanto novanta minuti. Nel frattempo, anche il proprietario Gerry Cardinale è volato in Italia per essere vicino alla squadra, ma a far discutere è il pranzo organizzato in centro a Milano con una parte della dirigenza. Intanto, in Germania c'è un giocatore che è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi in casa Milan per offrirvi non solo la notizia, ma anche la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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