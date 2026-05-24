Ieri mattina, sul nuovo ponte di Firenze, sono stati effettuati test con venti tir, per un peso totale di circa 800 tonnellate. L'esame, condotto da tecnici specializzati, ha coinvolto veicoli di grande dimensione per verificare la resistenza strutturale. La prova si è svolta senza incidenti e ha avuto come obiettivo principale il controllo delle capacità portanti dell’opera. La presenza dei mezzi pesanti ha attirato l’attenzione di alcuni residenti delle zone limitrofe, che hanno osservato l’evento dall’area circostante.

Firenze, 24 maggio 2026 – A chi, tra quegli abitanti di Bellariva e Gavinana che hanno qualche capello bianco in testa in più rispetto ai vicini di casa, ha scrutato l’orizzonte verso Varlungo ieri mattina sarà parso di fare un viaggio nel tempo. Un viaggio a ritroso lungo 56 anni, fino a quel giorno del 1970 in cui sul ponte da Verrazzano – oggi causa di non pochi grattacapi per Palazzo Vecchio dovuti alle incertezze legate ai tempi delle operazioni di consolidamento in vista del passaggio dei binari del tram – vennero effettuate le spettacolari prove di carico prima del taglio del nastro. Ieri qualcosa di molto simile è successo nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nencioni, l’ultimo esame: venti tir sul nuovo ponte. Prova con 800 tonnellate

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