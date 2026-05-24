Nella Cento bis di Milani Sustic Stankovic 6° sigillo
Durante la Cento Chilometri del Passatore, la gara si è svolta con condizioni meteorologiche favorevoli, attirando numerosi spettatori lungo il percorso da Firenze a Faenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti, con particolare attenzione alla presenza di Sustic Stankovic, che ha completato la prova. La corsa si è conclusa in piazza del Popolo a Faenza, dove la folla ha accolto gli atleti. La competizione si è confermata come evento di grande richiamo, con un afflusso di pubblico consistente.
Il grande spettacolo della Cento Chilometri del Passatore non si ferma mai e il magnifico meteo favorisce la folla che abbraccia gli atleti lungo il percorso da Firenze a Faenza e, in particolare in piazza del Popolo nella città manfreda. A vincere la 51ª edizione della storica gara del penultimo weekend di maggio è ancora Alessio Milani, bisiaco classe ’82 dell’Atletico Monfalcone, che bissa il risultato dello scorso anno, quando era alla sua prima partecipazione, migliorando addirittura il tempo finale. Infatti in questo 2026 Milani chiude la gara in 6 ore 47’ 42’’ migliorando il suo risultato dello scorso anno di circa 3’ e comunque correndo sempre sotto la fatidica soglia delle 7 ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Alessio Milani si conferma re della 100 km del Passatore. Nikolina Sustic da record tra le donneAlessio Milani ha vinto la 51ª edizione della 100 km del Passatore, completando il percorso in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi.
Passatore, Alessio Milani trionfa in Piazza del Popolo: è il suo bisAlessio Milani ha vinto nuovamente la gara a Piazza del Popolo, riuscendo a migliorare il suo tempo record.
Argomenti più discussi: Nella Cento bis di Milani. Sustic Stankovic, 6° sigillo; Raccolta firme per indizione di referendum popolare abrogativo; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Alessio Milani concede il bis alla 100 Km del Passatore e trionfa ancora a Faenza.
Telesveva. . +++BARI, IL DISASTRO È COMPLETATO: BIANCOROSSI RETROCESSI DOPO LO 0-0-BIS DI BOLZANO CONTRO IL SUDTIROL – LA DOMENICA DEL CALCIO GIOCATO: BARLETTA OSPITA IL VADO NELLA SEMIFINALE D'ANDATA DELLA P facebook
Nella Cento bis di Milani. Sustic Stankovic, 6° sigilloPassatore, il classe ’82 di Monfalcone davanti a tutti in 6 ore 47’ 42’’. Tra le donne sesto successo e record per l’ingegnere croato e neo mamma. ilrestodelcarlino.it
Ho bisogno di consigli su horking reddit