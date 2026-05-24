Nella Cento bis di Milani Sustic Stankovic 6° sigillo

Notizia in breve

Durante la Cento Chilometri del Passatore, la gara si è svolta con condizioni meteorologiche favorevoli, attirando numerosi spettatori lungo il percorso da Firenze a Faenza. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti, con particolare attenzione alla presenza di Sustic Stankovic, che ha completato la prova. La corsa si è conclusa in piazza del Popolo a Faenza, dove la folla ha accolto gli atleti. La competizione si è confermata come evento di grande richiamo, con un afflusso di pubblico consistente.