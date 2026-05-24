Nel regno delle leggende e dei fantasmi | la prima guida del Gargano di Ester Loiodice

Da ilsipontino.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata pubblicata la prima guida del Gargano scritta da Ester Loiodice, studiosa, etnografa e scrittrice italiana vissuta tra il 1893 e il 1985. Il volume si intitola “Nel regno delle leggende e dei fantasmi” e si concentra sulle tradizioni e i racconti popolari della zona. La guida include riferimenti alle storie di fantasmi e leggende locali, e rappresenta un punto di riferimento per chi desidera approfondire la cultura del Gargano.

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“NEL REGNO DELLE LEGGENDE E DEI FANTASMI”: LA PRIMA GUIDA DEL GARGANO DI ESTER LOIODICE. Ester Loiodice (1893–1985), ritratta nella prima foto allegata a questo post, è una celebre studiosa, etnografa e scrittrice italiana di fama internazionale. Pioniera del Folklore, ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla documentazione e alla salvaguardia delle tradizioni popolari pugliesi, con particolare focus sul dialetto e sulla poesia di Foggia e del Tavoliere. In una vecchia rivista del 1933 è stata pubblicata proprio da Ester quella che molto probabilmente è una delle prime vere guide turistiche moderne dedicate al Gargano. Un’opera sorprendentemente avanti per il suo tempo, curata dall’etnografa con sorprendente maestria comunicativa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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