Un cantante si è recato a Lourdes con alcuni militari, partecipando a un pellegrinaggio internazionale. Durante l’evento, ha affermato che tutti sono chiamati a essere sentinelle di pace. Ha anche sottolineato di apprezzare l’entusiasmo dei giovani presenti, che condividono questo momento di spiritualità. La visita si svolge in un contesto di tradizione religiosa e di coinvolgimento di diverse nazionalità.

“Vengo qui a Lourdes ogni volta in occasione di questo pellegrinaggio internazionale, perché intanto mi piace vedere l’entusiasmo di tanti giovani che vengono qui e decidono di condividere questo momento. Poi io faccio un cammino personale di fede nel quale c’è bisogno di azzerare un po’ tutto, ripartire da capo, spegnere un po’ il rumore intorno e tornare a sentire il suono della coscienza”. Lo ha detto Nek, che con altri artisti si è unito al pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes e ha presentato il Festival dei Giovani, dove quest’anno si è esibito anche Gigi D’Alessio. “Certo – ha aggiunto – l’occasione, con la presenza di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nek a Lourdes con i militari: "Tutti chiamati a essere sentinelle di pace"

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