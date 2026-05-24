Nek a Lourdes con i militari | Tutti chiamati a essere sentinelle di pace
Un cantante si è recato a Lourdes con alcuni militari, partecipando a un pellegrinaggio internazionale. Durante l’evento, ha affermato che tutti sono chiamati a essere sentinelle di pace. Ha anche sottolineato di apprezzare l’entusiasmo dei giovani presenti, che condividono questo momento di spiritualità. La visita si svolge in un contesto di tradizione religiosa e di coinvolgimento di diverse nazionalità.
“Vengo qui a Lourdes ogni volta in occasione di questo pellegrinaggio internazionale, perché intanto mi piace vedere l’entusiasmo di tanti giovani che vengono qui e decidono di condividere questo momento. Poi io faccio un cammino personale di fede nel quale c’è bisogno di azzerare un po’ tutto, ripartire da capo, spegnere un po’ il rumore intorno e tornare a sentire il suono della coscienza”. Lo ha detto Nek, che con altri artisti si è unito al pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes e ha presentato il Festival dei Giovani, dove quest’anno si è esibito anche Gigi D’Alessio. “Certo – ha aggiunto – l’occasione, con la presenza di... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Difesa, oltre 4mila militari italiani in pellegrinaggio a Lourdes
Card. Parolin: “Santa Sede lavora con l’Ue per essere artigiani di pace”Il Cardinale Parolin ha dichiarato che la Santa Sede collabora con l’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere la pace.
Argomenti più discussi: Gigi D’Alessio special guest a Lourdes: musica e pace al 7° Festival dei Giovani con i militari; Sentinelle della pace: il 66° Pellegrinaggio militare a Lourdes.
Nek a Lourdes con i militari: Tutti chiamati a essere sentinelle di paceVengo qui a Lourdes ogni volta in occasione di questo pellegrinaggio internazionale, perché intanto mi piace vedere l'entusiasmo di tanti giovani che vengono ... lapresse.it
4000 #giovani al #Festival a #Lourdes coordinato da #NuoviOrizzonti con ospiti Nek e Gigi D'Alessio x.com
Vi ricordiamo domani la puntata a Salisburgo e intanto un saluto a tutti da #Lourdes con Nek e Gigi D'Alessio che saranno con noi presto! #iviaggidelcuore #canale5 Tra poco un #festival coordinato da @nuovi.orizzonti per 4000 giovani militari nel Centenario facebook
Gigi D’Alessio a Lourdes: Un’emozione importante, tutti noi abbiamo bisogno di questo(LaPresse) Gigi D’Alessio ha partecipato insieme ad altri artisti al Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, presentando anche il ... stream24.ilsole24ore.com