Negli Stati Uniti si sta sviluppando un sistema simile a Amazon, dedicato alla distribuzione di droni per gli Alleati. Contestualmente, il governo americano sta riorganizzando la gestione delle esportazioni di armamenti verso i Paesi partner. La novità riguarda l’implementazione di una piattaforma automatizzata per la consegna di droni e altre attrezzature militari, mentre le esportazioni di armamenti vengono rimesse a un nuovo sistema di controllo e distribuzione.

Negli Stati Uniti è in fase avanzata una ristrutturazione del sistema di esportazione di armamenti destinati ai Paesi partner. Il modello dei Foreign Military Sales, caratterizzato da procedure articolate e tempi di approvazione prolungati, viene affiancato da una piattaforma digitale progettata per rendere più rapido l’accesso alle tecnologie militari già autorizzate. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle forniture e sostenere la capacità produttiva del comparto difesa statunitense. Cosa sappiamo. Il programma Foreign Military Sales rappresenta da decenni il principale canale attraverso cui Washington trasferisce sistemi e capacità militari agli alleati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Negli Usa arriva "l'Amazon" dei droni per gli Alleati

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Are Amazon Delivery Drones Actually Safe

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