nba new york schiacciasassi sbancata cleveland e finals a un passo

I New York Knicks hanno vinto la partita contro Cleveland e sono a un passo dal qualificarsi per le Finals NBA per la prima volta in 27 anni. La vittoria permette alla squadra di avvicinarsi alla finale del campionato, con la serie ancora in corso. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai Knicks, che ora devono vincere una delle prossime sfide per assicurarsi il passaggio. La squadra ha ottenuto il risultato in trasferta, portando avanti la serie.

New York (Stati Uniti), 24 maggio 2026 - I New York Knicks sono a un solo passo dallo storico ritorno alle Finals NBA dopo ben 27 anni. La franchigia della “Grande Mela”, dopo aver chiuso la prima tranche di gare casalinghe delle finali di Eastern Conference con un confortante 2-0, si è infatti imposta anche nel primo impegno della serie alla Rocket Arena di Cleveland battendo i Cavaliers con un perentorio 121-108. A fornire ai Knicks un contributo fondamentale sul fronte offensivo per raggiungere la decima vittoria di fila in questi playoff (New York è la settima franchigia a raggiungere questo prezioso traguardo nella storia NBA) è stato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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