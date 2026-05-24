Natalità come è influenzata dalla storia della famiglia di origine dei potenziali genitori?
Uno studio sui dati dei Paesi Bassi evidenzia come la storia familiare influenzi la natalità. In particolare, la separazione dei genitori durante l'infanzia dei potenziali genitori aumenta la probabilità di avere figli più tardi. La ricerca analizza l’effetto di eventi familiari, come la rottura del nucleo familiare, sulla decisione di diventare genitori. Non vengono forniti dettagli su altri fattori o sulle modalità di analisi.
Arriva a questa conclusione una ricerca pubblicata su Demography, firmata da Silvia Palmaccio (INSPIRE – the Invernizzi Center for Social Policy Impact Research and Evaluation e Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy, Università Bocconi), Deni Mazrekaj (Università di Utrecht, Paesi Bassi) e Kristof De Witte (KU Leuven, Belgio), che analizza per la prima volta su larga scala come il divorzio dei genitori influenzi la fertilità dei figli una volta adulti. Ci sono infatti due tendenze comuni a Europa e Nord America: sempre meno matrimoni duraturi e sempre meno figli. Possono questi due trend essere collegati? Anche se sono spesso trattati come fenomeni distinti, questo studio suggerisce ora che potrebbero essere profondamente intrecciati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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