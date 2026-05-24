Arriva a questa conclusione una ricerca pubblicata su Demography, firmata da Silvia Palmaccio (INSPIRE – the Invernizzi Center for Social Policy Impact Research and Evaluation e Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy, Università Bocconi), Deni Mazrekaj (Università di Utrecht, Paesi Bassi) e Kristof De Witte (KU Leuven, Belgio), che analizza per la prima volta su larga scala come il divorzio dei genitori influenzi la fertilità dei figli una volta adulti. Ci sono infatti due tendenze comuni a Europa e Nord America: sempre meno matrimoni duraturi e sempre meno figli. Possono questi due trend essere collegati? Anche se sono spesso trattati come fenomeni distinti, questo studio suggerisce ora che potrebbero essere profondamente intrecciati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Natalità, come è influenzata dalla storia della famiglia di origine dei potenziali genitori?

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