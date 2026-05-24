Nasce l?asse dell?Appia | Brindisi e Roma verso il gemellaggio dei parchi archeologici Ferroni | Unione tra storia e paesaggi

Da quotidianodipuglia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato avviato il processo per il gemellaggio tra il Parco Archeologico dell’Appia Antica di Roma e il Parco archeologico, storico e ambientale dell’Appia di Brindisi. Questa iniziativa mira a collegare i due siti attraverso un accordo formale. Un rappresentante ha commentato che si tratta di un’alleanza tra storia e paesaggi. È stato firmato il primo atto ufficiale per formalizzare questa collaborazione.

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Compiuto il primo passo per la creazione del gemellaggio tra il Parco Archeologico dell’Appia Antica di Roma e il Parco terminale archeologico, storico e ambientale dell'Appia di Brindisi, quest’ultimo con il suo fulcro nel Cillarese. È quanto emerso nella conferenza stampa tenutasi nella mattinata di ieri e che continuerà con l’appuntamento di oggi “A passo lento nel Cillarese”, una serie di iniziative per vivere e conoscere il bene naturale. L'idea Entrambe le giornate sono promosse dal Comune di Brindisi, la rete associativa “Appia Regina Viarum - Apulia II”, l’Ordine degli Architetti di Brindisi e il consorzio Asi. Durante la conferenza stampa è intervenuto anche il direttore del Parco archeologico dell’Appia Antica di Roma, Luigi Scaroina. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Nasce l?asse dell?Appia: Brindisi e Roma verso il gemellaggio dei parchi archeologici. Ferroni: «Unione tra storia e paesaggi»
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