Narni presentato dai Lions il libro Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano

Notizia in breve

Nei giorni scorsi, presso il Digipass di Narni, è stato presentato il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”. L’evento è stato organizzato dai Lions e ha visto la partecipazione di pubblico interessato. La pubblicazione ripercorre le tappe storiche e le innovazioni nel settore aerospaziale italiano. Sono stati mostrati documenti e foto d’epoca, e sono state illustrate le prospettive future del settore.