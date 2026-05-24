Narni presentato dai Lions il libro Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano

Da ternitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei giorni scorsi, presso il Digipass di Narni, è stato presentato il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”. L’evento è stato organizzato dai Lions e ha visto la partecipazione di pubblico interessato. La pubblicazione ripercorre le tappe storiche e le innovazioni nel settore aerospaziale italiano. Sono stati mostrati documenti e foto d’epoca, e sono state illustrate le prospettive future del settore.

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Nei giorni scorsi, presso il Digipass di Narni, è stato presentato il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”. La conferenza, patrocinata dal Comune di Narni ed organizzata dal Lions club di Narni, ha visto la partecipazione di relatori dell’Associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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