Narni presentato dai Lions il libro Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano
Nei giorni scorsi, presso il Digipass di Narni, è stato presentato il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”. L’evento è stato organizzato dai Lions e ha visto la partecipazione di pubblico interessato. La pubblicazione ripercorre le tappe storiche e le innovazioni nel settore aerospaziale italiano. Sono stati mostrati documenti e foto d’epoca, e sono state illustrate le prospettive future del settore.
Nei giorni scorsi, presso il Digipass di Narni, è stato presentato il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”. La conferenza, patrocinata dal Comune di Narni ed organizzata dal Lions club di Narni, ha visto la partecipazione di relatori dell’Associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Narni, conferenza in comune organizzata dai Lions per parlare di "Acqua oro blu"Nella Sala Consiliare del Comune di Narni si è tenuta una conferenza intitolata \
Perché il futuro del Napoli dipende dai conti oltre che dai risultatiIl futuro del club napoletano e del suo allenatore è messo in discussione nonostante i successi ottenuti negli ultimi mesi, tra cui uno scudetto, una...