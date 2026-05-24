Nella trentottesima giornata di Serie A, Napoli affronta l’Udinese. La partita si gioca con i partenopei che devono vincere per assicurarsi il secondo posto in classifica, anche se gli avversari sono già salvi. La gara si disputa in una giornata in cui le formazioni sono state definite, e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i friulani già salvi, i partenopei hanno bisogno di una vittoria per blindare il secondo posto. Napoli vs Udinese si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona NAPOLI VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver ottenuto la matematica qualificazione in Champions League, adesso i partenopei cercano un altro successo per avere la matematica certezza del secondo posto che, unito alla conquista della Supercoppa, renderebbe la stagione soddisfacente. I friulani possono ritenersi ampiamente soddisfatti per una stagione che li vedrà chiudere a metà classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Udinese, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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