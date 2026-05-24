Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, potrebbe lasciare la squadra. Il giocatore ha ricevuto offerte da club turchi, e il club azzurro sta valutando eventuali sostituti. La trattativa è in corso, ma nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. La possibile partenza di Anguissa rappresenta un elemento di attenzione per la squadra in vista delle prossime operazioni di mercato.

Frank Anguissa potrebbe seriamente lasciare il Napoli: il camerunense ha ricevuto proposte dalla Turchia e il club azzurro si sta già muovendo per trovare l’eventuale sostituto, secondo La Gazzetta dello Sport. Napoli-Udinese sarà la sfida di Arthur Atta. Anguissa e la tentazione turca: il Napoli corre ai ripari. La situazione di Anguissa è più complessa di quanto sembri. Il contratto scade nel 2027, eppure gli interessamenti dalla Turchia sono concreti e il giocatore potrebbe valutarli seriamente. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Giovanni Manna ha già avviato le ricerche per individuare il profilo giusto nel caso in cui la partenza diventasse inevitabile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Udinese, una sfida anche sul mercato: gli azzurri lo valuteranno attentamente!

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