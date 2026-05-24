Napoli Udinese streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

La partita di Serie A tra Napoli e Udinese sarà disponibile in streaming e diretta tv. Le modalità di visione e le probabili formazioni sono state comunicate, ma non sono ancora definitive. La sfida si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmessa su canali dedicati alla trasmissione delle partite di campionato. Nessuna variazione o dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle piattaforme di visione o alle modalità di accesso.

Napoli Udinese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI UDINESE STREAMING TV – Oggi, domenica 24 maggio 2026, alle ore 18 Napoli e Udinese scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Udinese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Udinese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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