Durante l’ultima giornata di campionato, il portiere ha subito un infortunio durante la partita tra Napoli e Udinese. Si tratta di un problema che si aggiunge a una lunga lista di infortuni per la squadra, iniziata con Lukaku e proseguita con Alisson. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sulla gravità, ma il giocatore è stato costretto ad abbandonare il campo.

La stagione finisce proprio com’era iniziata: con un infortunio. Da Lukaku ad Alisson oggi, nell’ultima di campionato. Napoli-Udinese, infortunio per Alisson. Al decimo minuto, in uno scatto dei suoi, il brasiliano si è fermato e si è portato le mani al flessore. È uscito con le sue gambe. Al suo posto De Bruyne. Il miglior dribblatore della Serie A. Si legge sul Corsport del 17 maggio: “Dal suo debutto in A è il cal­cia­tore con più drib­bling riu­sciti (30) e più con­clu­sioni ten­tate al ter­mine di discese palla al piede (16). For­mi­da­bile, vero? Ma lui non si accon­tenta: sta ancora inse­guendo il primo gol in tra­sferta e a Pisa farà di tutto per acciuf­farlo” Per ora, infatti, i quattro gol messi a segno sono arrivati tutti tra le mura amiche del Maradona: contro Roma, Torino, Cremonese e Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, si fa male pure Alisson (mancava al lungo elenco)

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