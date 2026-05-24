L'ultima partita stagionale al Maradona si gioca tra Napoli e Udinese, con i padroni di casa che cercano di assicurarsi il secondo posto in classifica. La gara si svolge alla 38ª giornata di Serie A e rappresenta anche l'ultima occasione per salutare il pubblico prima di possibili cambiamenti alla guida tecnica. Cresce l’attesa per un possibile addio dell’allenatore, che potrebbe lasciare la panchina azzurra. La partita sarà trasmessa in diretta.

Napoli-Udinese ultima gara stagionale al Maradona per gli azzurri nella 38ª giornata di Serie A. I padroni di casa vogliono blindare il secondo posto e salutare il pubblico con una vittoria, mentre cresce l’attesa per quello che potrebbe essere l’addio di Antonio Conte alla panchina partenopea. Il Napoli chiude la propria stagione davanti al pubblico del Stadio Diego Armando Maradona affrontando l’Udinese nella sfida valida per la 38ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18 di oggi, domenica 24 maggio 2026. Gli azzurri sono già certi della qualificazione alla prossima Champions League dopo il successo contro il Pisa, ma cercano un altro risultato positivo per blindare il secondo posto alle spalle dell’Inter. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vederla: il Maradona pronto al possibile addio di Conte

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Udinese-Napoli probabili formazioni, il turnover impossibile

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