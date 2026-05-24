Napoli-Udinese parla Conte alla sua ultima | Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e sulla squadra

Da spazionapoli.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prima della partita tra Napoli e Udinese, l’allenatore ha dichiarato che a Napoli bisogna lavorare per capire cosa rappresenta davvero la squadra. Ha anche commentato il momento personale e professionale, definendolo ricco di emozioni. Le sue parole sono state trasmesse ai microfoni di DAZN, in vista della sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Udinese ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento sia della sfida ai friulani che il suo personale, ricco di emozioni. “Dobbiamo finire bene il campionato”, Conte tra campo e parole d’amore. Parole che sanno d’addio quelle pronunciata da Antonio Conte, che però non ha voluto distogliere lo sguardo sulla partita e sull’importanza di chiudere bene la stagione. Ma prima doverosa una dichiarazione sull’ambiente napoletano: “ Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e cosa rappresenta il Napoli per il popolo napoletano. L’ambiente è molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e tante volte comunque diventa molto più difficile che in altre piazze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il CAOS di INTER–JUVE, i segnali di NAPOLI–ROMA, e il MILAN... | Top 11 25ª giornata Serie A

Video Il CAOS di INTER–JUVE, i segnali di NAPOLI–ROMA, e il MILAN... | Top 11 25ª giornata Serie A

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte non abbassa l’attenzione per l’Udinese: lo ha chiesto alla squadra!Il Napoli si è radunato oggi a Castel Volturno per una cena di fine stagione con tutto il personale tecnico, mentre l’allenatore ha chiesto ai...

Conte: "Il mio futuro? A Napoli sto bene, ma bisogna capire se..."L'allenatore degli azzurri ha dichiarato di sentirsi bene a Napoli e di aver firmato un contratto di tre anni al suo arrivo.

Temi più discussi: Serie A: Napoli-Udinese in campo domenica alle 18 DIRETTA; Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Verso Napoli-Udinese. Giù il sipario sul vincente biennio Conte, poi il nuovo mister.

napoli udinese napoli udinese parla conteLive Napoli-Udinese dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Runjai?Napoli-Udinese, è il giorno dell'addio di Antonio Conte. Il tecnico salentino si prepara a salutare la gente di Napoli al termine di un cammino durato due anni. Uno scudetto ... leggo.it

napoli udinese napoli udinese parla conteNapoli-Udinese, Conte: Ultima qui? Oggi conta solo fare beneL'ultima in azzurro? Forse sì, ma le motivazioni di Antonio Conte sono sempre le stesse. Perchè il Napoli è qualificato in Champions League già da settimana ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web