Napoli-Udinese parla Conte alla sua ultima | Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e sulla squadra

Prima della partita tra Napoli e Udinese, l’allenatore ha dichiarato che a Napoli bisogna lavorare per capire cosa rappresenta davvero la squadra. Ha anche commentato il momento personale e professionale, definendolo ricco di emozioni. Le sue parole sono state trasmesse ai microfoni di DAZN, in vista della sfida.

Antonio Conte ha parlato nel pre-partita di Napoli-Udinese ai microfoni di DAZN, sottolineando il momento sia della sfida ai friulani che il suo personale, ricco di emozioni. “Dobbiamo finire bene il campionato”, Conte tra campo e parole d’amore. Parole che sanno d’addio quelle pronunciata da Antonio Conte, che però non ha voluto distogliere lo sguardo sulla partita e sull’importanza di chiudere bene la stagione. Ma prima doverosa una dichiarazione sull’ambiente napoletano: “ Bisogna lavorare a Napoli per capire veramente cos’è e cosa rappresenta il Napoli per il popolo napoletano. L’ambiente è molto forte e passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e tante volte comunque diventa molto più difficile che in altre piazze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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