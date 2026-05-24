Napoli-Udinese | orario formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli affronta l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A domenica 24 maggio. La partita si svolge in campo e sarà visibile in diretta tv e streaming. Sono state rese note le formazioni ufficiali, anche se non sono ancora state pubblicate. L'incontro rappresenta la conclusione del campionato per entrambe le squadre.

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, domenica 24 maggio, la squadra azzurra sfida l'Udinese – in diretta tv e streaming – nell'ultima giornata di Serie A. I partenopei di Conte, con ogni probabilità all'ultima partita in panchina, arrivano al match con la qualificazione in Champions League già in tasca e dopo la vittoria. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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