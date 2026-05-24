Durante la partita, il portiere ha effettuato un intervento decisivo su un tiro di Alisson, mantenendo la porta inviolata. Rrahmani ha svolto un ruolo chiave nel controllare l’attaccante avversario Davis. Per gli ospiti, il difensore è stato riconosciuto come il migliore in campo. La squadra di casa ha concluso la gara con una vittoria, assicurandosi il secondo posto in classifica, mentre il tecnico ha concluso la sua gestione con questa vittoria.

Conte chiude con la vittoria e il secondo posto. Rrahmani controlla Davis, per gli ospiti il migliore e Okoye: salva su Alisson ed è sempre attento. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Udinese, le pagelle: magia di De Bruyne, lampi di Hojlund: 7. Atta poco ispirato, 5

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