Manca un’ora esatta a quella che sarà l’ultima partita di campionato degli azzurri: un Napoli-Udinese che, oltre a poter significare la certezza del secondo posto, sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Antonio Cont e al Maradona e, proprio per questo, una vittoria sarebbe uno splendido regalo d’addio. Ecco le formazioni ufficiali. Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. All. Runjaic Un triplice addio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: De Bruyne ancora in panchina. Elmas dal 1?

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