Napoli-Udinese le formazioni ufficiali | De Bruyne ancora in panchina Elmas dal 1?

Da ilnapolista.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra circa un'ora si gioca l'ultima partita di campionato del Napoli contro l'Udinese. De Bruyne resta in panchina, mentre Elmas dovrebbe partire dall'inizio. La formazione ufficiale del Napoli non include variazioni rispetto alle ultime settimane, con l'attenzione rivolta anche alla presenza di altri titolari. L'Udinese schiera invece alcuni giocatori inediti rispetto alle ultime uscite. La partita si svolge senza ulteriori cambiamenti di formazione annunciati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Manca un’ora esatta a quella che sarà l’ultima partita di campionato degli azzurri: un Napoli-Udinese che, oltre a poter significare la certezza del secondo posto, sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Antonio Cont e al Maradona e, proprio per questo, una vittoria sarebbe uno splendido regalo d’addio. Ecco le formazioni ufficiali. Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. All. Runjaic   Un triplice addio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli udinese le formazioni ufficiali de bruyne ancora in panchina elmas dal 1
© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: De Bruyne ancora in panchina. Elmas dal 1?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CAGLIARI vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Video CAGLIARI vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Notizie e thread social correlati

Napoli-Udinese, ancora fuori De Bruyne. Elmas dal 1? con Alisson, l’Udinese risponde con Atta-DavisNel match tra Napoli e Udinese, De Bruyne resta fuori, mentre Elmas potrebbe partire titolare dal primo minuto.

Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e MeretNella partita tra Pisa e Napoli, Antonio Conte ha deciso di non schierare De Bruyne, lasciandolo in panchina.

Temi più discussi: Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Napoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

napoli udinese napoli udinese le formazioniNapoli-Udinese, ancora fuori De Bruyne. Elmas dal 1? con Alisson, l’Udinese risponde con Atta-DavisNapoli-Udinese chiude il campionato del Napoli di quest'anno. Conte ha scelto le formazioni, partirà Elmas secondo Sky al posto di Kdb. ilnapolista.it

napoli udinese napoli udinese le formazioniNapoli Udinese, probabili formazioni: è la gara dell’addio di ConteLe probabili formazioni di Napoli Udinese, ultima gara del campionato: è anche il giorno dei saluti di Antonio Conte ... napolicalciolive.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web