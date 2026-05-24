Napoli-Udinese le formazioni ufficiali | De Bruyne ancora in panchina Elmas dal 1?
Tra circa un'ora si gioca l'ultima partita di campionato del Napoli contro l'Udinese. De Bruyne resta in panchina, mentre Elmas dovrebbe partire dall'inizio. La formazione ufficiale del Napoli non include variazioni rispetto alle ultime settimane, con l'attenzione rivolta anche alla presenza di altri titolari. L'Udinese schiera invece alcuni giocatori inediti rispetto alle ultime uscite. La partita si svolge senza ulteriori cambiamenti di formazione annunciati.
Manca un’ora esatta a quella che sarà l’ultima partita di campionato degli azzurri: un Napoli-Udinese che, oltre a poter significare la certezza del secondo posto, sarà a tutti gli effetti l’ultima partita di Antonio Cont e al Maradona e, proprio per questo, una vittoria sarebbe uno splendido regalo d’addio. Ecco le formazioni ufficiali. Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund. All. Conte UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. All. Runjaic Un triplice addio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
CAGLIARI vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE
Notizie e thread social correlati
Napoli-Udinese, ancora fuori De Bruyne. Elmas dal 1? con Alisson, l’Udinese risponde con Atta-DavisNel match tra Napoli e Udinese, De Bruyne resta fuori, mentre Elmas potrebbe partire titolare dal primo minuto.
Pisa-Napoli, le formazioni: Conte manda in panchina De Bruyne, giocano Elmas e MeretNella partita tra Pisa e Napoli, Antonio Conte ha deciso di non schierare De Bruyne, lasciandolo in panchina.
Temi più discussi: Napoli-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Napoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
#NapoliUdinese: le formazioni ufficiali della sfida x.com
Arrivate le formazioni ufficiali per Napoli-Udinese Le scelte dei tecnici facebook
Napoli-Udinese, ancora fuori De Bruyne. Elmas dal 1? con Alisson, l’Udinese risponde con Atta-DavisNapoli-Udinese chiude il campionato del Napoli di quest'anno. Conte ha scelto le formazioni, partirà Elmas secondo Sky al posto di Kdb. ilnapolista.it
Napoli Udinese, probabili formazioni: è la gara dell’addio di ConteLe probabili formazioni di Napoli Udinese, ultima gara del campionato: è anche il giorno dei saluti di Antonio Conte ... napolicalciolive.com
Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit